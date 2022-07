MyDelhaize : Le plat idéal de l’été

L'été, c'est la saison idéale pour les moules. Delhaize vous en propose tout un choix alléchant.

Le début de la saison des moules dépend de la croissance et de l'état des moules. Delhaize propose, dès aujourd’hui, les calibres suivants dans son assortiment: Extra, Super et Jumbo. L’enseigne propose également les moules de Bouchot de France.

Les moules sont non seulement délicieuses mais elles sont aussi bonnes pour la santé. Riches en protéines et pauvres en graisse, elles regorgent de minéraux, de calcaire, de phosphore et de vitamines. La graisse contenue dans les moules appartient à la catégorie des acides gras insaturés et ne participe donc pas à l'augmentation du taux de cholestérol. Manger des moules régulièrement contribue donc à une alimentation équilibrée.