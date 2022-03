Ancienne base aérienne : Le «Plateau de Frescaty» s'invente un avenir

MARLY-FRESCATY - Les projets et implantations se multiplient sur l'ancienne BA 128, où Metz Métropole espère compenser une partie des 2 600 emplois perdus.

Propriétaire de l'ancienne base aérienne de Marly-Frescaty depuis juillet 2015, Metz Métropole a fait le point ce lundi sur les projets en cours sur le «Plateau de Frescaty». Une nouvelle entité s'est installée ce lundi sur le site. Il s'agit de l'association Espoir 57, dont la vocation est de créer et gérer des structures alternatives à l'hospitalisation pour les malades psychiques. 80 salariés et travailleurs handicapés ont pris possession de leurs nouveaux locaux, dans un bâtiment initialement réservé à la société Ecomouv'.

Depuis le 1er novembre 2015, la société TESSI, spécialiste de la relation client et des flux d'informations, occupe un autre bâtiment situé le ban communal d'Augny. Elle emploie actuellement 65 personnes - notamment pour son client Pôle emploi - et prévoit de doubler ses effectifs avant la fin du mois de janvier 2016.

Bientôt une coopérative apicole

Au rayon des implantations futures, il faut signaler la prochaine installation du groupe CAPECOM. L'entreprise spécialisée dans les télécommunications (fibre optique, maintenance et services du réseau) compte installer son siège social et son atelier sur plus de 5 000 m², avec à moyen terme la création de 200 emplois.