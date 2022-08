Réchauffement climatique : Le plateau tibétain, château d’eau de l’Asie, s’assèche dangereusement

Le plateau tibétain, considéré comme le château d’eau de l’Asie, verra ses ressources fortement diminuer au cours du 21e siècle à cause du réchauffement climatique, créant un risque important de stress hydrique (ndlr: lorsque la demande en eau dépasse la quantité disponible). À cause du climat de plus en plus chaud et humide, le plateau tibétain perd un peu plus de 10 milliards de tonnes d’eau par an depuis 2002, selon une étude publiée lundi et menée par des chercheurs en Chine et aux États-Unis.