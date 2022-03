Le plein d'énergie positive à la Kulturfabrik

Ce fut sans le moindre doute la soirée de ce début d'année qui comptait le plus de visages souriants au mètre carré.

Le Positive Airlines Sound et Soul Stereo représentés par les sélecteurs Asher et Fatta. (Kalonji-Willy Tshinza/L'essentiel)

Samedi, on était bien loin des protocoles rébarbatifs si souvent d'usage durant les sorties du week-end, comme l'imposition d'un code vestimentaire, le prix exorbitant des boissons et la discrimination de videurs peu accueillants.

À la KuFa, l'heure était plutôt à la conciliation et aux bonnes ondes en provenance de la Jamaïque. Le reggae était à l'honneur grâce à des invités de marque, les DJ Fatta et Asher, du Soul Stereo Sound et du Positive Airlines Sound. Les deux selecteurs se sont relayés à tour de rôle, ce qui donnait d'agréables transitions entre ska, roots et rub-a-dub.