Concert au Luxembourg: Le plein d'énergie positive avec OneRepublic

«Nous sommes de retour, Luxembourg! Nous venons ici depuis 2008, je ne sais même plus combien de fois nous sommes venus jouer» lançait Ryan Tedder, le chanteur et leader de OneRepublic. En réalité, le groupe de pop américain faisait étape pour la huitième fois au Grand-Duché, jeudi soir. L'histoire d'amour se poursuivait, car près de 5 000 fans avaient fait le déplacement à la Rockhal. Ce retour avait une saveur particulière, Tedder avouant avoir fait un burn out en 2017 après dix années passées sur la route.