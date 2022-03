Carburants au Luxembourg – Le plein de diesel va coûter plus de 85 euros

Ce n'est malheureusement pas une erreur. Interrogé par L'essentiel, un porte-parole du ministère de l'Énergie a confirmé les chiffres fournis par le gouvernement dans un communiqué. Dès ce samedi, à minuit, les tarifs du diesel et du sans plomb 98 vont augmenter dans les grandes largeurs: +18,5 centimes/litre pour le premier et +9 centimes/litre pour le second! Des hausses inédites pour le Grand-Duché, qui vont porter ces carburants à de nouveaux sommets (1,728 euro/l pour le diesel, 1,796 euro/l pour le sans plomb 98). Rappelons que ce vendredi, le sans plomb 95 a déjà augmenté de 6,3 centimes/litre.