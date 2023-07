Le plus grand paquebot de croisière du monde donne le vertige

Véritable ville flottante, l’Icon of the Seas prendra la mer en 2024. ROYAL CARRIBEAN INTERNATIONAL

Icon of the Seas: tel est le nom du dernier projet titanesque de la compagnie maritime Royal Caribbean International, spécialisée dans les navires de croisière. Sa taille cinq fois plus importante que le Titanic, qui a fait naufrage en 1912, fait de l’Icon of the Seas le plus grand navire du monde. Il prendra la mer en janvier 2024.

L’offre sur ce navire de 365 mètres de long d’une hauteur de 20 ponts est si impressionnante qu’il est fort probable que les 5 610 passagers qu’il peut accueillir n’aient même plus envie de mettre un pied à terre lors des escales. Les familles y trouveront assurément leur compte et pourront notamment s’en donner à cœur joie sur les six toboggans géants du Category 6, le plus grand parc aquatique en mer. À moins qu’elles ne préfèrent tester leur équilibre au parc aventure Crowns Edge. Les amateurs de sports aquatiques, quant à eux, trouveront leur bonheur en surfant sur les vagues artificielles du Flowrider.

Après l’action et les décharges d’adrénaline, place à la détente! Les passagers peuvent notamment se prélasser dans la Hideaway Pool, une piscine de huit étages de haut ou encore sur les transats immergés et dans les bains à remous surélevés de la plus grande piscine en mer. Pour se désaltérer, il suffit de se laisser dériver vers le bar Swim and Tonic, où il est possible de siroter un délicieux cocktail bien frais.

Une vingtaine de restaurants

Toutes ces activités aquatiques, ça creuse! Pour se sustenter, les passagers n’ont, là encore, que l’embarras du choix parmi la vingtaine de restaurants à bord. Que diriez-vous de sushis et de saké à emporter au Central Park? À moins que vous ne préféreriez une pizza et une bière au restaurant Royal Promenade? Pour une expérience plus gastronomique, les vacanciers trouveront à bord plusieurs restaurants proposant sur leurs cartes caviar, fruits de mer et huîtres, entre autres.

À la tombée de la nuit, la vie ne fait que commencer sur le colossal paquebot qui compte plus de 15 bars et salons de musique live. Il est également possible de se divertir en faisant une partie de fléchettes, en allant pousser la chansonnette au karaoké ou en effectuant quelques pas de danse joue contre joue sous un ciel étoilé.

Détrompez-vous si vous pensez avoir fait le tour de ce que l’Icon of the Seas a à offrir. Perché au sommet du navire, l’Aquadome offre aux passagers le spectacle d’une cascade de la hauteur d’une tour sous un dôme de verre. Mais la magie ne s’arrête pas là. Pour un moment de grâce, rendez-vous à l’Absolute Zero qui propose de sublimes spectacles de patinage artistique.

Les Caraïbes au prix de 2 000 euros

Avec ses 2 805 cabines, le paquebot cible avant tout les familles avec enfants. Le prix de départ d’une cabine intérieure s’élève à un peu plus de 2 000 euros par personne. Pour s’offrir le luxe d’une suite, il faudra prévoir un budget plus conséquent pouvant grimper jusqu’à 10 300 euros, selon les dates de la croisière. Les réservations sont d’ores et déjà ouvertes. Le vol pour Miami est évidemment en supplément.