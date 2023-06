Sur plus de 16 hectares: Le plus grand parc de la capitale a ouvert ses portes

Le parc du Ban de Gasperich d’une superficie de 16 hectares a été inauguré ce mercredi. Pour le plus grand bonheur des petits et des grands.

Le plus grand parc de Luxembourg, le parc public du Ban de Gasperich a été inauguré ce mercredi, après des années de travaux. Attendu de tous, ils étaient nombreux à avoir fait le déplacement pour découvrir le nouveau poumon vert de la capitale. Une réelle «fierté» d’inaugurer ce parc, se réjouit Serge Wilmes (CSV), premier échevin de Luxembourg-Ville. «Les espaces verts sont essentiels au sein d’une ville. Nous avons la chance d’avoir une ville qui compte 68% de territoires verts».

D’une superficie de 16,6 hectares, le parc se compose d’une grande aire de jeux pour enfants. De quoi ravir Aude, venue avec ses deux jeunes garçons, Martin et Léon, 6 et 4 ans, pleinement satisfaits des châteaux gonflables installés pour l’occasion. «On adore les parcs avec les enfants, surtout s'ils ont aussi des infrastructures pour adultes comme ici. Avec des bancs et une buvette». Pour rappel, une brasserie doit ouvrir courant 2024.