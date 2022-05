Ban de Gasperich: Le plus grand parc de la capitale verra le jour dans un an

Des chemins de terre, de vastes pelouses et des arbustes fraîchement plantés. Situé en face du Centre national d'incendie et de secours et du Campus Vauban, le parc public du Ban de Gasperich n'est encore qu'une ébauche, mais une ébauche prometteuse. Celui qui sera le plus grand parc de Luxembourg-Ville devrait ouvrir ses portes au public au printemps prochain. «Nous sommes bien niveau planning. Nous devrions donc nous retrouver dans un an pour l'ouverture», anticipe Serge Wilmes, à l'occasion d'une visite de presse à laquelle a également participé la bourgmestre DP Lydie Polfer, mardi.