Attentats de Bruxelles : Le plus grand procès de l'histoire belge débute

Un seul accusé, le Suédois d'origine syrienne Osama Krayem, a refusé de se lever lors de l'appel et de prononcer le moindre mot à l'adresse de la cour. Ils sont neuf accusés à ce procès, sept dans le box et deux comparaissant libres. Un dixième homme, Oussama Atar, est jugé par défaut car présumé mort en Syrie.

Un jury populaire

Les pires attaques subies par la Belgique

Les attentats-suicides de Bruxelles, perpétrés par la cellule jihadiste déjà à l'origine des attaques du 13 novembre 2015 à Paris (130 morts), avaient fait 32 morts et des centaines de blessés le 22 mars 2016 à l'aéroport et dans le métro de Bruxelles.

Ce sont les pires attaques subies par la Belgique en temps de paix, et six ans et demi après le procès s'annonce comme le plus grand jamais organisé devant une cour d'assises belge.