Rihanna : Le plus grand show de sa carrière fera l’objet d’un film

Après une longue absence musicale, Rihanna n’a pas fait les choses à moitié pour signifier son retour aux affaires. La star a sorti les titres «Lift Me Up», le 28 octobre 2022, et «Born Again», deux semaines plus tard, extraits de la BO du film événement «Black Panther: Wakanda Forever», dans lequel Lupita Nyong’o reprend son rôle de Nakia. Sur scène, la Barbadienne de 34 ans donnera le plus important show de sa carrière lors de la mi-temps du Super Bowl, qui se tiendra en Arizona, aux États-Unis, le 12 février 2023.