Mexique : Le plus grand télescope du monde entrera en service fin 2010

Le Mexique prépare la mise en service fin 2010 du plus grand télescope de sa catégorie au monde, et le plus haut, installé à 4 580 mètres, au sommet d'un volcan éteint de la Sierra Negra de Puebla, à l'est de la capitale.

L'antenne de 50 mètres de diamètre du "Grand télescope millimétrique" (GTM), dont la construction a commencé voici 12 ans à 4 580 mètres d'altitude, devrait permettre d'enregistrer la naissance et la mort de galaxies lointaines, jusqu'à près de 15 000 années-lumière, selon ses concepteurs.

Le projet a coûté 115 millions de dollars, financés à 75% par l'INAOE et 25% par les États-Unis. Le projet réunit l'Europe, le Japon, les États-Unis et le Chili.