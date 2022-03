Guerre : Le plus grand zoo d'Ukraine piégé près de la ligne de front

Le zoo de Mykolaïv se targuait déjà d'être le plus grand d'Ukraine, il expose maintenant de nouveaux spécimens: plusieurs roquettes russes y sont tombées, accusent ses responsables, piégés avec des milliers d'animaux sans perspective d'évacuation.

Mais il est difficile de dire si ce léopard de l'Amour, «la plus rare sous-espèce de ce félin», réagit au bruit strident ou à la présence désormais inhabituelle d'inconnus, après plus de trois semaines de fermeture aux visiteurs, explique un naturaliste du zoo, Viktor Dyakonov.

La première roquette, tombée le 27 février et qui a fracassé le dallage du promenoir longeant la fosse des tigres et de l'ours polaire, se trouve désormais dans le musée du zoo fondé il y a plus de 120 ans.