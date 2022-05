En Suisse : Le plus gros diamant blanc jamais mis aux enchères

Avec ses 228,31 carats, le diamant «The Rock» est le plus grand mis en vente. Son prix, estimé entre 20 à 30 millions de dollars environ, pourrait atteindre des sommets, mercredi prochain.

Le plus gros diamant blanc jamais mis aux enchères sera proposé mercredi prochain à Genève, aux côtés d’un diamant historique jaune canari, dont une partie du produit de la vente ira à la Croix-Rouge. Avec 228,31 carats «The Rock» «est le plus gros diamant blanc jamais proposé aux enchères. Il s’agit d’un diamant taillé en forme de poire vraiment exceptionnel», a déclaré à l’AFP Max Fawcett, chef du département bijouterie de Christie’s , à Genève.

Le prix de la pierre précieuse, dont le propriétaire est originaire d’Amérique du Nord, mais qui reste anonyme, pourrait atteindre des records. «Il est parfaitement symétrique. Il est estimé entre 20 et 30 millions de dollars, et je m’attends à une explosion d’enchères», a indiqué Max Fawcett.

Le diamant de la Croix-Rouge

Les enchérisseurs pourront également tenter d’acquérir mercredi «The Red Cross Diamond», un diamant jaune canari de forme coussin de 205,07 carats. «Il est estimé entre 7 et 10 millions de francs suisses. Je m’attends à ce qu’il atteigne des résultats fantastiques lors de la vente. Une grande partie du produit de sa vente sera reversée au Comité international de la Croix-Rouge», a indiqué Max Fawcett.

Troisième fois en vente

La gemme originale a été extraite en 1901 dans une mine sud-africaine de la société De Beers et aurait pesé environ 375 carats, selon Christie’s. En plus de se classer parmi les plus gros diamants du monde, une caractéristique frappante de la pierre est son pavillon, qui est facetté de façon naturelle en forme de croix de Malte.