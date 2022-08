Finances : Le plus gros fonds souverain a perdu 170 milliards d'euros au 1er semestre

Alimenté par les revenus pétroliers de l'État norvégien, l'énorme bas de laine a essuyé un rendement négatif de 14,4% sur les six premiers mois de l'année, voyant sa valeur tomber à 11 657 milliards de couronnes fin juin. «C'est, en pourcentage, le deuxième plus gros recul semestriel» de l'histoire du fonds, abondé depuis 1996, «et le plus gros recul en couronnes», a noté le chef du fonds, Nicolai Tangen, lors d'une présentation.