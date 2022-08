En Californie: Le plus gros incendie de l'année progresse, 20 600 hectares brûlés

Le feu a déjà détruit plus de 20 000 hectares…

McKinney, le plus gros incendie de l'année en Californie, continue de progresser.

Un incendie, le plus vaste de l'année en Californie, progressait dimanche à travers les régions arides de l'État de l'ouest américain, attisé par des vents forts, détruisant des maisons et forçant des milliers de personnes à évacuer leurs domiciles, selon les autorités. L'incendie, baptisé «McKinney», a détruit plus de 20 638 hectares de la forêt nationale de Klamath, près de la ville de Yreka dans le nord de la Californie, a indiqué l'agence de lutte contre les incendies CalFire.