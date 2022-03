Powerball : Le plus gros jackpot de l'histoire a été remporté

Trois tickets gagnants vont se partager le super jackpot du Powerball, une loterie bihebdomadaire aux États-Unis qui a atteint le record mondial de presque 1,6 milliard de dollars.

«C'est officiel! Il y a eu trois tickets vainqueurs du jackpot dans le tirage Powerball de cette nuit: Californie, Floride et Tennessee», a annoncé la Loterie californienne sur Twitter. Elle avait auparavant annoncé le premier vainqueur recensé, celui de Californie, précisant que son ticket avait été acheté à Chino Hills, une banlieue de Los Angeles.

Les chances de gagner sont infimes, une sur 292,2 millions, mais l'engouement a été maximal. On a joué en famille, avec des amis ou des collègues de travail. Certains acheteurs sont même spécialement venus du Canada ou du Mexique voisins pour acheter un petit bout de rêve à 2 dollars le ticket. «La plupart jouent 10 ou 20 dollars. Mais hier (mardi), un monsieur a joué 280 dollars d'un coup», a raconté Ahsanul Kabir, qui tient une épicerie sur la troisième avenue, à New York. Les numéros gagnants sont 4, 8, 19, 27 et 34, avec le 10 en numéro Powerball.