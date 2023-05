Défense: Le plus gros navire de guerre au monde visite Oslo, au grand dam de Moscou

Long de plus de 335 mètres et pouvant transporter jusqu’à 90 avions et hélicoptères, l’«USS Gerald Ford» doit faire relâche pendant quelques jours dans la capitale norvégienne.

Le plus gros navire de guerre jamais construit, le porte-avions américain «USS Gerald Ford», est arrivé à Oslo, mercredi, pour une escale dénoncée par la Russie voisine. Déplaçant plus de 100 000 tonnes, ce premier exemplaire des porte-avions américains à propulsion nucléaire de nouvelle génération est entré dans la matinée, avec son escorte, dans le fjord d’Oslo, avant de participer dans quelques jours à des exercices militaires qui, selon les médias locaux, devraient le mener dans l’océan Arctique.

«La visite et la présence du groupe aéronaval vont fournir une opportunité unique de développer la coopération et de travailler plus étroitement avec notre principal allié, les États-Unis», a indiqué l’armée norvégienne.

Vaste zone d’interdiction aérienne et maritime

Cette escale très médiatisée, qui intervient en pleines tensions entre l’Occident et la Russie, du fait de la guerre en Ukraine, a été fustigée par l’ambassade russe. «Il n’y a aucune question dans le Nord qui nécessite une solution militaire, ni de sujets où l’on ait besoin d’une intervention de l’extérieur», a déclaré, dans un courriel à l’AFP, le porte-parole de l’ambassade, Timur Chekanov, mardi. «Étant donné qu’on admet, à Oslo, que la Russie ne représente pas une menace militaire directe pour la Norvège, de telles démonstrations de force apparaissent illogiques et préjudiciables».

Une vaste zone d'interdiction aérienne et maritime a été mise en place autour du navire, le plus gros bâtiment militaire jamais construit.