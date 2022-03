En Allemagne : Le plus gros paquebot du monde verra-t-il la mer?

Conséquence: la construction du «Global Dream», mastodonte qui doit devenir le premier navire au monde pouvant accueillir plus de 10 000 passagers et membres d'équipage, a été stoppée net. Et c'est toute la ville portuaire des bords de la Baltique qui se demande de quoi son avenir sera fait.

Spécialisé dans les casinos et les voyages, le groupe a fait faillite, terrassé par l'impact de la pandémie et abandonné par sa maison mère, le malaisien Genting. L'État allemand, en raison d'un manque de garantie, a coupé les aides publiques. Depuis, le grand paquebot blanc de 342 mètres de long - un peu plus long que la tour Eiffel - agrémenté de dessins bariolés d'astronautes et de sirènes, espère un sauveur.