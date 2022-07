Liz Cheney : «Le plus important est de protéger le pays contre Trump»

L’élue républicaine, qui copréside la commission accusant l’ex-président de tentative de coup d’État, a fait savoir dimanche qu’elle pourrait se présenter contre lui à la présidentielle de 2024.

L’élue républicaine Liz Cheney, qui enquête sur la manière dont Donald Trump a tenté de faire invalider l’élection de 2020, n’a pas exclu de défier l’ancien président américain à la prochaine présidentielle. «La chose la plus importante à faire est de protéger le pays de Donald Trump», a-t-elle assuré lors d’une interview diffusée dimanche sur la chaîne ABC, annonçant qu’elle «(prendrait) une décision sur 2024 un peu plus tard».

L’élue de 55 ans copréside la commission parlementaire accusant le milliardaire républicain d’être au cœur d’une «tentative de coup d’État» pour avoir cherché à se maintenir au pouvoir après avoir perdu face à Joe Biden. «Un homme aussi dangereux que Donald Trump ne peut absolument plus se retrouver près du Bureau ovale», a estimé Liz Cheney, assurant que le parti républicain «ne pourrait pas survivre» à une nouvelle investiture de l’ex-magnat de l’immobilier.

«Ceux d’entre nous qui croient aux principes et aux idéaux républicains ont la responsabilité d’essayer de ramener le parti sur le bon chemin», a jugé la parlementaire, fille de l’ancien vice-président de Bush fils, Dick Cheney. Donald Trump, qui conserve une emprise considérable sur le parti républicain, flirte de plus en plus ouvertement avec une nouvelle candidature, certains médias assurant qu’elle pourrait être annoncée d’ici à la fin du mois.