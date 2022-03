Buzz : Le plus petit garage au monde est belge

Un habitant de Liederkerke, en Flandres, a trouvé le moyen de parquer sa voiture de 1,49 m de large dans un garage de 1,55 m. Et il arrive même à sortir de son véhicule en ouvrant la porte!

Le retraité parvient ainsi à manœuvrer son véhicule dans un espace où il ne dispose que de six centimètres de marge d'erreur. Et comble du luxe, Eugène Breynaert a même trouvé une parade ingénieuse pour pouvoir sortir à son aise du garage le plus étroit de la planète. La preuve en images.