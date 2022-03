Le plus sexy de la télé, c’est toujours «Mamour»

TV Guide, un magazine américain, vient de publier la liste des vingt stars les plus sexy de la télévision américaine.

Les votes des fans de séries télé, récoltés sur le site de «TV Guide» depuis le 24 mars dernier, ont permis d’établir la liste des vingt célébrités les plus hot de la télé. En tête du sondage chez les hommes: Patrick Dempsey, comme l’an dernier. Celui qui incarne le Dr Derek «Mamour» Shepherd dans la série «Grey’s Anatomy» a été plébiscité pour «ses magnifiques cheveux, ses yeux troublants et son sourire radieux».

L’acteur de 42 ans s’est dit «flatté» de cette distinction, mais souhaite par-dessus tout être élu l’homme le plus sexy de l’année. «J’ai toujours voulu être en tête devant George Clooney et Matt Damon, et je suis tout le temps numéro deux! Je vais leur téléphoner pour leur dire de me laisser la place», a déclaré Dempsey à l’édition britannique du magazine Closer.