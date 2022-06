Affaire Mia : Le pôle antiterroriste de Paris va reprendre l'enquête

Après la découverte d’une fillette enlevée à la demande de sa mère en 2021, le parquet de Nancy a demandé aux juges d'instructions de se dessaisir de l'affaire au profit du Parquet antiterroriste.

La petite Mia, huit ans à l'époque, résidait chez sa grand-mère dans les Vosges quand elle avait été enlevée le 13 avril 2021 par plusieurs hommes à la demande de sa mère, qui n'en n'avait plus la garde et n'avait plus le droit de la voir seule. La mère et la fillette avaient été retrouvées saines et sauves cinq jours plus tard dans un squat en Suisse. Sa mère, Lola Montemaggi, 28 ans, avait été interpellée et mise en examen pour «enlèvement de mineur de 15 ans en bande organisée» et «soustraction de mineur par ascendant hors du territoire de la République». D'abord placée en détention provisoire, elle a été remise en liberté sous contrôle judiciaire en septembre.