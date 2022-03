Le policier détenait des images pédophiles

Un membre de la police grand-ducale a été placé en détention provisoire, puis relâché, pour possession d'images à caractère pornographique de mineurs.

Mener des investigations dans le cadre d'une enquête policière peut toujours apporter son lot de surprises. Et cette fois-ci, les policiers ont mis le doigt sur une affaire qui s'annonce périlleuse. D'une part, cette dernière concerne l'un de leur collègue, et d'autre part elle concerne des images à caractère pédophile.

Dans le cadre d'une instruction diligentée par le parquet de Diekirch contre un policier accusé d'escroquerie et de commerce illicite de livres, des photos de mineurs ont été découvertes au domicile du suspect. Placé en détention provisoire, l'homme a depuis été relâché, sur décision du juge d'instruction en charge de l'enquête.

Le policier a été suspendu de ses fonctions pour la durée de l'enquête. Des investigations concernant le second policier suivent également leur cours.

De son côté, Jean Bour, le procureur de Diekirch contacté par L'essentiel a précisé que les deux policiers encouraient jusqu'à deux ans de prison ferme et jusqu'à 12 000 euros d'amende. Le magistrat précisant également qu'«une centaine d'images avaient été découvertes et que du matériel restait encore à analyser». Un porte-parole du parquet a également précisé à nos confrères du Tageblatt.lu que les deux policiers étaient impliqués dans un réseau d'échange de données pédopornographiques depuis au moins six ans. Contacté par lessentiel.lu, le porte-parole de la police n'a pas souhaité s'exprimer.