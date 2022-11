Enquête à Bruxelles : Le policier proposait ses «services» en Belgique et au Luxembourg

Sur la plateforme «Quartier Rouge», «Maxime» indique offrir ses services (plans à trois, échangisme...) pour 200 euros: «Je me déplace partout en Belgique, au Luxembourg et dans le nord de la France». Jusqu'ici, tout semble plutôt banal.

Sauf que le fameux «Maxime» est aussi inspecteur de police dans la capitale belge et la porte-parole de la police de Bruxelles est formelle: «Les règles concernant l’occupation secondaire sont claires, aucune activité complémentaire ne peut être exercée en conflit avec la neutralité et la déontologie de la police». Autrement dit, les professions de policier et de travailleur du sexe sont incompatibles. Une enquête interne a donc été ouverte, après que cette annonce a été découverte et signalée aux supérieurs du «policier-gigolo».