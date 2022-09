Au Luxembourg : Le policier qui a tué un automobiliste à Bonnevoie jugé

Les faits remontent au 11 avril 2018 et se déroulent en plein cœur de Bonnevoie. Il est autour de 16h quand des personnes attablées en terrasse voient une voiture immatriculée au Luxembourg débouler de la rue des Ardennes puis percuter de plein fouet un arbre sur la place Léon XIII. Des coups de feu retentissent alors, les témoins parlent de trois détonations. L'automobiliste, qui fonçait, semble-t-il, sur la police, est tué par un agent, d'une balle en pleine tête.

Commençait alors une longue enquête. Dans les jours suivant le décès, on apprenait que la victime était un citoyen néerlandais âgé de 51 ans. Résidant en Allemagne, il était connu des autorités pour plusieurs infractions au code de la route au Luxembourg. Il n'avait d'ailleurs pas le droit de conduire au moment des faits. Des témoins racontent à L'essentiel une scène au cours de laquelle l'homme tentait de fuir un contrôle de police. On parle alors de légitime défense et l'Inspection générale de la police est chargée de l'enquête.