En France : Le policier qui aurait tué son amie s'est rendu

Le policier de 29 ans, soupçonné d'avoir tué sa compagne fin janvier, à Paris, s'est rendu mardi, dans le Var, après trois semaines de cavale.

Son interpellation a été annoncée par le ministre de l'Intérieur français, via Twitter.

Le policier soupçonné d'avoir tué sa compagne fin janvier à Paris s'est rendu mardi, dans le Var, après trois semaines de cavale. Ce gardien de la paix de 29 ans, Arnaud B. a appelé la gendarmerie vers 9h45 pour signaler sa présence chez son père, à Montmeyan (Var), a précisé une source policière à l'AFP. Vendredi, dans une déclaration à BFMTV, son père lui avait demandé de se «rendre sans délai» et avait invité les personnes qui ont pu l'aider dans sa fuite à se manifester. «Arnaud, si tu me vois, si tu m'entends, si tu vois ce message, je te demande de te rendre sans délai dans un commissariat ou une gendarmerie la plus proche», a dit son père, Gérard, dans ce message vidéo.