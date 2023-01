En Suisse : Le policier qui avait appelé une femme «bombe sexuelle» a perdu son job

Une influenceuse avait rendu publique une prise de parole controversée d’un agent. La police indique qu’il n’officie plus dans ses rangs.

«Tu es une bombe sexuelle» et «un rêve d’homme»: c’est ainsi qu’un policier avait écrit, par email, à une jeune femme qui avait requis une intervention de police, peu après celle-ci. L’Autrichienne avait parlé du cas sur son compte Tiktok et la police municipale de Zurich (Suisse) avait indiqué être en train d’éclaircir la situation avec l’agent en question et avait jugé son comportement inadéquat.