En Italie : Le pont de Messine va-t-il finalement voir le jour?

À l'initiative du ministre des Transports et des Infrastructures Matteo Salvini, le conseil des ministres a approuvé lundi soir la réactivation de la société «Stretto di Messina» (Détroit de Messine), chargée de la réalisation du projet et mise en liquidation en 2013. «Il ne s'agit pas d'une infrastructure sicilienne ou calabraise» mais ce pont «peut et doit être un joyau au niveau planétaire», avait déclaré M. Salvini mercredi lors d'une conférence en ligne consacrée à ce sujet.