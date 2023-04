Chantier au Luxembourg: Le pont du tram vers le Findel bientôt posé au-dessus de l'A1

Depuis plusieurs mois, le pont qui permettra au tram de relier le Findel depuis Luxexpo est construit le long de l'autoroute A1 vers Trèves. «Pour l'instant, deux week-ends ont été bloqués, fin avril - début mai et mi-mai pour poser les tabliers sur les poteaux qui vont supporter le pont», indique André Von der Marck, directeur général de Luxtram.

Ces opérations vont entraîner à chaque fois la fermeture d'une voie sur l'autoroute. «Le bétonnage va intervenir dans la foulée. Et d'ici octobre ou novembre le pont sera achevé. Nous pourrons faire les essais l'été prochain pour que le tronçon puisse être ouvert à l'exploitation fin 2024», ajoute-t-il.

Des rails ont déjà été posés

L'extension entre le lycée Bonnevoie et le stade ouvrira au 1er semestre 2024. «Entre les lycées Bonnevoie et Vauban, près de 80 m de rails ont déjà été posés. Nous allons ouvrir un autre tronçon de chantier à partir du 18 avril», précise André Von der Marck.

Entre Vauban et le stade, «les travaux avancent très bien. Tous les terrains sont acquis pour que le tram puisse fonctionner dans de bonnes conditions. Nous avons déjà posé un grand nombre de linéaires de tramway. Les travaux seront finis d'ici septembre ou octobre».

Il manque encore des terrains

Une fois la ligne Findel - Stade achevée, un projet de loi de financement prévoit deux extensions au Kirchberg et près de la gare. «il faut que l'État et la Ville de Luxembourg décident des financements de ces extensions. Après, nous pourrons mettre en place le processus de réalisation. On pourrait imaginer que les premiers travaux puissent débuter en 2025-2026», conclut-il.