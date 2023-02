Travaux en Allemagne : Le pont frontalier vers le Luxembourg ferme mercredi

LUXEMBOURG/ALLEMAGNE – Les frontaliers allemands vont faire face, dès mercredi, à une situation compliquée. Le pont sur la Moselle entre Wormeldange et Wincherange ne sera plus accessible qu'à sens unique, pour plusieurs mois.

Le chantier a été annoncé fin janvier et commence ce mercredi, 1er mars. À compter de cette date, et pour environ neuf mois, le pont qui enjamble la Moselle entre Wormeldange et Wincherange ne sera plus ouvert qu'en direction de l'Allemagne.

Les automobilistes souhaitant entrer au Luxembourg depuis l'autre côté du pont devront donc emprunter un itinéraire alternatif, à partir de mercredi. Le pont entre Wellen et Grevenmacher servira de déviation et devrait donc être encore plus congestionné que d'habitude aux heures de pointe. Les frontaliers devront prendre leur mal en patience jusqu'en novembre. Le pont devra même être complètement fermé le temps d'un week-end, mais dont la date n'a pas encore été fixée, ont indiqué lundi les Ponts et Chaussées à L'essentiel.

La décision de mettre le pont à sens unique avait été vivement critiquée, notamment par les internautes de L'essentiel. Les Ponts et Chaussées ont indiqué à nos confrères du Trierischer Volksfreund que cette solution était plus sûre qu'une circulation par alternance, avec un sens le matin et l'autre le soir ou que l'installation de feux de signalisation.