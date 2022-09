Luxembourg: Le pont géant sur l'A3 sera en place dans moins d'un mois

L'opération sera hors normes et «très technique», à la hauteur des dimensions de l'ouvrage de 200 m de long, 40 m de haut et 5 850 tonnes (sans le tablier en béton).

Les CFL ont confirmé lundi à L'essentiel que le gigantesque pont bow-string (à cordes d’arc) devant accueillir la nouvelle ligne entre Bettembourg et la capitale sera installé à travers l'autoroute A3 entre le 7 et le 10 octobre prochain. Ce sera l'un des plus grands du genre en Europe.

Les Ponts et Chaussées ont installé les premiers panneaux annonçant la fermeture de l'autoroute entre la Croix de Bettembourg et la Croix de Gasperich, entre le vendredi 7 et le lundi 10, «mise en place et retrait des barrages compris». Les horaires et les déviations restent à préciser.