Galère à la frontière: Le pont vers le Luxembourg sera rouvert le matin pour les frontaliers allemands

Les frontaliers allemands font face, depuis début mars, à une situation compliquée. Le pont sur la Moselle entre Wormeldange et Wincherange est fermé en direction du Luxembourg et n'est plus accessible qu'à sens unique, en raison d'un chantier de réhabilitation qui doit durer plusieurs mois. La circulation, depuis lors, n’est possible qu’en direction de l’Allemagne et engendre d'importantes difficultés de circulation.