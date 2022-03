Julia Channel : «Le porno ne m’intéresse plus du tout»

Après son site de rencontres et sa ligne de lingerie, l’ex-actrice de X Julia Channel sort son premier single intitulé «L’envie de croire».

Vous venez de sortir votre premier single «L’envie de croire»...

Julia Channel: Oui, je chante et j’ai coécrit les paroles. Il est réalisé par Be Cool Production, le label qui s’occupe de moi.

Il annonce un album. A quand est prévue sa sortie?

Nous sommes en train de travailler dessus mais il est loin d’être fini. Il devrait sortir cet hiver.

Vous aviez envie depuis longtemps de vous lancer dans la musique?

Je fais de la musique depuis 15 ans. Mais certaines choses n’ont pas abouti. Et je me suis retrouvée bloquée à cause d’un producteur. Mais maintenant je suis bien entourée alors c’est parti!

Avez-vous des invités sur votre album?

Pour l’instant je suis seule sur tous les morceaux, à part un chanteur sénégalais. Il y aura peut-être un featuring avec un rappeur américain mais ce n’est pas finalisé.

Vous êtes toujours proche du milieu hip-hop?

Oui, toujours. J’ai toujours été assez proche de gens comme Joey Starr, Passi, Stomy Bugsy, etc…

Mais vous ne comptez pas collaborer avec un rappeur français?

Si, sans doute, mais je ne sais pas encore avec qui.

N’est-ce pas suicidaire de se lancer dans la musique avec la crise actuelle?

Moi à la base, c’est plutôt pour m’amuser donc si ça marche tant mieux mais si ça ne vend pas ce n’est pas grave. Au final c’est juste un rêve.

Vous avez récemment lancé le site Mecacroquer.com. Comment cela se passe-t-il?

Il est ouvert depuis quatre mois. Le concept est un peu nouveau puisque ce sont les hommes qui mettent leurs profils et les femmes qui choisissent. Et on permet aux gens d’être en relation téléphonique. Ça a très bien démarré puisqu’on a plus de 6 000 profils et les gens sont très contents.

Vous avez personnellement utilisé des sites de rencontre?

Moi personnellement non. En fait l’idée est partie d’une blague entre copines qui me disaient qu’elles avaient du mal à trouver quelqu’un. Alors je leur ai dit en rigolant: «Je vais créer un site de rencontres comme ça vous arrêterez de me prendre la tête». J’ai trouvé des associés et on s’est lancé dans l’aventure.

Et elles ont trouvé un mec depuis?

Oui, pour l’instant ça a fonctionné (rires).

Vous êtes mariée? Célibataire?

Pas mariée mais pas célibataire (rires).

Vous n’avez donc pas besoin du site?

Non, pas pour l’instant.

Vous avez également créé une ligne de lingerie, quelle est votre implication dedans?

Je donne les idées aux stylistes qui les réalisent. Je suis une sorte de directrice artistique. La collection a été lancée il y six mois et on a actuellement une soixantaine de modèles. Et là aussi on a un grand succès, c’est bien parti.

En 2008 vous aviez sorti une autobiographie, vous assumez donc pleinement votre passé d’actrice porno?

Oui, bien sûr, ça fait partie de ma vie, donc il n’y pas de raison que je n'en parle pas. C’est quand même pour ça qu’on me connait et je comprends que cela puisse encore intéresser des gens.

Des réalisateurs sont revenus vers vous depuis que vous avez arrêté?

Au début oui, mais maintenant c’est terminé.

Et la réalisation de films pornographiques, ça ne vous a jamais tentée?

Ah non, pas du tout.

Quel regard vous avez sur le porno actuel?

Aucun, ça ne m’intéresse plus du tout. Je suis vraiment totalement étrangère à cela maintenant. Je n’ai plus aucun intérêt là-dedans.

Et le fait qu’Internet rende le sexe beaucoup plus accessible vous touche en tant que mère?

Ah oui évidemment, ça c’est très embêtant. Il va falloir faire en sorte de bien protéger les enfants. On ne peut pas avoir que les avantages d’Internet.

Si vous suivez le football, qu’avez-vous pensé du tumultueux passage des Bleus à la Coupe du monde?

Quand j’ai vu la tournure que ça prenait je me suis dit que ça n’allait pas être très sport cette année donc j’ai rapidement laissé tomber la Coupe du monde. J’avais beaucoup suivi en 1998, j’avais adoré mais c’est fini.

Et pour finir un pronostic. Quel pays sera champion du monde?

Je ne sais pas trop, un pays d’Amérique latine parce qu’ils sont bien partis, je trouve. Je dirais l’Argentine. Parce qu’ils ont Messi qui est quand même le meilleur joueur au monde.