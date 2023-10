Le «Porsche Classic Day» va ravir les petits et les grands

«Il n'y a pas vraiment de public cible à notre événement», précise Anne-Sophie Dessy, Marketing Manager chez Losch Import. «Ceux qui exposent leurs voitures sont les membres du Porsche Classic Club Luxembourg. Et là, nous sommes avec des passionnés chevronnés. On a aussi fait venir une voiture du musée».

Véhicules classiques et modèles d'exception

«Dans le cadre des 75 ans de la marque Porsche, on veut faire vivre le rêve», souligne encore Anne-Sophie Dessy. «Le rêve de Porsche pour les enfants et les adultes. Cela fait 75 ans que cette marque fait rêver et avec cette présentation de collection, l'idée, c'est vraiment de proposer du rêve au grand public».

Les visiteurs dans les véhicules

Et l'organisation de nous préciser qu'il sera clairement possible de passer deux ou trois heures au Porsche Zenter de Roost. Le tout nouveau Porsche Cayenne devrait aussi ravir petits et grands. Et Losch Luxembourg de rappeler que «plus de 70% de tous les véhicules Porsche jamais fabriqués sont encore en circulation aujourd'hui».