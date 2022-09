Au Luxembourg : Le port du burkini est toléré dans les piscines

Le port du burkini* doit-il être interdit dans les piscines au Luxembourg? C'est ce que se demande le député ADR Fernand Kartheiser, dans une question parlementaire. «Le gouvernement est-il également d'avis, à l'instar du Conseil d'État français, que l'autorisation du burkini dans l'espace public représente une concession aux revendications religieuses radicales d'une minorité et n'est pas compatible avec le principe de séparation de l'Église et de l'État?, interroge-t-il. Le gouvernement est-il d'avis qu'autoriser le burkini tout en interdisant simultanément les shorts et les vêtements complets "normaux" en natation ne représente pas une forme de discrimination envers les personnes qui, pour quelque raison que ce soit, souhaitent porter des maillots de bain longs?».