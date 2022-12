cryptomonnaie : Le portefeuille MetaMask bientôt compatible avec PayPal

Le monde de la cryptomonnaie est secoué après la faillite retentissante de la plateforme FTX et l’arrestation de son fondateur, Sam Bankman-Fried. Cela n’empêche pas les acteurs du web décentralisé basé sur la blockchain (Web3) de renforcer leurs outils. MetaMask, le portefeuille de cryptomonnaies compatible avec les NFT et les applications décentralisées, permettra d’acheter via le service de paiement PayPal de l’Ether, la seconde cryptomonnaie la plus populaire. Au cours du jour, l’Ether vaut près de 1 200 euros après avoir perdu près de deux tiers de sa valeur depuis le début de l’année.