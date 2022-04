Révolution des Œillets : Le Portugal célèbre ceux qui lui ont permis de «vivre aujourd'hui en liberté»

Le Portugal célèbre, lundi, le 48e anniversaire de la Révolution des Œillets, début de l'actuel régime démocratique dont la longévité vient de dépasser celle de la dictature fasciste instaurée en 1926.

Dans le centre de la capitale, des milliers de personnes, citoyens, membres de partis politiques et syndicats se sont donné rendez-vous pour défiler sur l'avenue da Liberdade. «25 avril toujours, le fascisme plus jamais», scandaient les participants, tandis que d'autres entonnaient l'hymne révolutionnaire «Grandola Vila Morena».

«C'est d'autant plus important de célébrer les valeurs du 25 Avril» quand «on voit le contexte international» et notamment la guerre en Ukraine, confie à l'AFP Bruna Nunes, une étudiante de 17 ans qui défile avec un œillet rouge dans les cheveux, symbole de la Révolution. Il y a 48 ans des militaires portugais ont renversé la dictature dirigée par Antonio de Oliveira Salazar jusqu’en 1968, puis par Marcelo Caetano jusqu'à la chute du régime. Ce soulèvement avait également permis de mettre mis fin à treize ans de guerres coloniales.

«J'avais 17 ans à l'époque et j'ai échappé de peu à la guerre», raconte Antonio Calista, un retraité lisboète empoignant un drapeau rouge et vert aux couleurs du Portugal. Un peu plus tôt dans la matinée, s'était tenue une cérémonie solennelle au Parlement en présence des principaux responsables politiques et du président, le conservateur Marcelo Rebelo de Sousa, qui a rendu hommage aux forces armées et aux capitaines d'Avril.