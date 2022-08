Incendies : Le Portugal en état d'alerte et toujours ravagé par les flammes

Le Portugal, qui connaît cette année une sécheresse exceptionnelle, a déjà connu le mois de juillet le plus chaud depuis près d'un siècle.

Dans la matinée de lundi, près de 1 800 pompiers étaient mobilisés pour venir à bout des flammes à travers le territoire, selon les données de la protection civile. Le brasier le plus important faisait rage dans la région de Vila Real, à l'extrême nord, et progressait à l'intérieur d'une zone montagneuse et difficile d'accès.