Foot/Mondial 2022 : Le Portugal en finale des barrages, l’Italie éliminée

Sensation jeudi soir pour l’Italie, battue par la Macédoine du Nord en demi-finale des barrages. Le Portugal, lui, a battu la Turquie.

L'Italie, championne d'Europe en titre, a été éliminée jeudi en demi-finale de barrages de Coupe du monde à Palerme par la Macédoine du Nord (1-0) et manquera un deuxième mondial consécutif. Les Macédoniens ont réalisé l’exploit grâce à un but d'Aleksandar Trajkovski dans le temps additionnel, et ce alors que l’Italie avait dominé tout au long de la rencontre.