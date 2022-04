Eunice Munoz : Le Portugal endeuillé par le décès de la doyenne de ses actrices

Le gouvernement portugais va décréter une journée de deuil national le jour des funérailles de l'actrice Eunice Munoz, décédée vendredi à l'âge de 93 ans, quelques mois après avoir célébré sur scène ses 80 ans de carrière.

«Eunice Munoz a marqué de façon définitive le théâtre portugais, en travaillant avec les plus importants metteurs en scène et compagnies, sans jamais cesser de se renouveler, de se réinventer et de séduire des générations successives», a réagi le Premier ministre Antonio Costa sur son compte Twitter.