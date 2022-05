Le Portugal invité à «être acteur de l'intégration» au Luxembourg

Corinne Cahen a évoqué les questions d'intégration avec Isabel Almeida Rodrigues, secrétaire d'Etat portugause à l'Egalité et aux Migrations.

L'intégration des Portugais du Luxembourg passe aussi par le gouvernement portugais, a indiqué en substance Corinne Cahen (DP), ministre de l'Intégration, lors de la visite d'Etat au Portugal. «L'une des demandes que nous formulons est de nous aider, d'être acteur de leur intégration jusque dans les communes», a-t-elle déclaré mercredi soir. Concrètement, elle aimerait un soutien pour inscrire les personnes concernées sur les listes électorales. Le sujet a été abordé avec Isabel Almeida Rodrigues, secrétaire d'Etat portugaise à l'Egalité et aux Migrations.

«En 2017, le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa était lui-même venu à la commune pour inscrire les résidents portugais, cela avait eu un certain succès», rappelle-t-elle. Les étrangers peuvent en effet participer aux élections communales, sachant que pour la première échéance, en juin 2023, la règle des cinq ans de résidence n'aura plus cours.

Corinne Cahen reconnaît que «les Portugais ne sont pas ceux qui s'inscrivent le plus sur les listes». Comme difficulté d'intégration, elle cite «la barrière de la langue» pour ceux qui «ne parlent pas luxembourgeois et parfois pas français». Dans le but d'améliorer la participation d'ici l'an prochain, la ministre annonce «une grande campagne». Sa portée dépendra aussi d'instances lusophones, car «les Portugais du Luxembourg consomment beaucoup de médias portugais».