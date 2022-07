Covid-19 : Le Portugal maintient le port du masque obligatoire dans les transports

Le Portugal a décidé de maintenir le port du masque obligatoire dans les transports publics, au moins jusqu'à la fin du mois d'août, pour protéger les populations les plus vulnérables du Covid-19.

Le port du masque dans les transports publics, la «mesure la plus significative encore en vigueur», doit «être maintenue principalement pour protéger les populations les plus vulnérables», a déclaré Mariana Vieira da Silva, ministre de la présidence, lors d'une conférence de presse à l'issue du conseil des ministres.

«Il faudra suivre la situation de près»

«On sait qu'à l'approche de l'automne et de l'hiver, il est possible que la situation de la pandémie s'aggrave et qu'il faille recourir à des mesures supplémentaires», a toutefois prévenu la ministre. «Il faudra suivre la situation de près», a-t-elle ajouté.