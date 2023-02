Social : Le Portugal perturbé par des grèves pour des hausses de salaire

Transports publics, enseignement et santé font partie des secteurs les plus touchés par le mouvement social. Les salaires ont été augmentés en 2022, mais l’inflation a «annulé» cette mesure.

Au Portugal, le transport ferroviaire et les écoles étaient parmi les secteurs les plus touchés, jeudi, par une série de grèves organisées par la principale confédération syndicale du pays, pour réclamer des hausses des salaires et des retraites dans un contexte de forte inflation.