Mondial 2010 : Le Portugal promet de jouer l'attaque en Bosnie

Pour conserver leur avance d'un but, les Portugais ne se contenteront pas de défendre lors du match retour, mercredi, en Bosnie.

Même son de cloche pour Pepe, qui pense que le Portugal devra «faire preuve d’un grand esprit de sacrifice» pour marquer un but le plus rapidement possible. «Si nous inscrivons un but, ils devront en marquer trois», a-t-il rappelé.