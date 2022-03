Football : Le Portugal et la Pologne qualifiés pour le Mondial-2022

Le Portugal a dominé la Macédoine du Nord ce mardi (2-0). La Pologne s'est imposée face à la Pologne sur le même score.

Cristiano Ronaldo et Robert Lewandowski au Qatar! Un doublé de Bruno Fernandes contre la Macédoine du Nord (2-0) a expédié mardi le Portugal de «CR7» au Mondial-2022, que disputera aussi la Pologne de Lewandowski, qualifiée face à la Suède (2-0) en finale de barrages.

Ronaldo et le Portugal en habitués

Pas de grand tournoi sans Ronaldo et les Portugais: abonnés aux compétitions majeures au XXIe siècle, les champions d’Europe 2016 ont validé sans trembler leur billet pour la Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre) en évinçant à Porto les modestes Nord-Macédoniens, tombeurs à la surprise générale de l’Italie en demi-finale.

C’est le 12e grand tournoi international consécutif pour la Seleçao (Euros et Mondiaux confondus) et le dixième de «CR7», qui s’apprête à vivre à 37 ans sa cinquième Coupe du monde, un record seulement atteint par quatre autres joueurs dans l’histoire du football. Mais puisque son grand rival Lionel Messi (34 ans) en sera avec l’Argentine, il était impensable que Ronaldo n’étire pas un peu plus leur longue rivalité lors du prochain Mondial.