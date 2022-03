Le Portugal s'éloigne de la route vers le Mondial

Après son match nul à domicile face à l'Albanie (0-0), la situation se complique pour le Portugal.

La crise semble profonde et un certain désamour semble paraît entre le Portugal et sa sélection. Ainsi, le président de la fédération, Gilberto Madail, quittait le stade dix minutes avant la fin, certains éléments de l'équipe incendiaient leur public légitimement mécontent et le sélectionneur, déjà très critiqué, boycottait la traditionnelle déclaration d’après-match.