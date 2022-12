Mondial 2022/8e de finale : Le Portugal en quarts après un festival contre la Suisse

La Seleçao, qui n'avait plus atteint les quarts de finale d'un Mondial depuis 2006, rencontrera samedi le Maroc en position de favorite. Le passage de témoin entre générations n'aurait pas pu être plus symbolique... ni cruel pour le quintuple Ballon d'or Cristiano Ronaldo, qui n'a jamais marqué le moindre but dans un match à élimination directe de Coupe du monde.