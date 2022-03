Santé : Le Portugal se prépare à légaliser l'euthanasie

Après le Luxembourg, la Belgique, et les Pays-bas, le Portugal pourrait devenir le quatrième pays européen à légaliser l'euthanasie.

En mai 2018, le Parlement portugais avait rejeté à une très courte majorité de cinq voix plusieurs textes allant dans le même sens. Depuis, les socialistes sont sortis renforcés des élections législatives d'octobre dernier et la balance devrait maintenant pencher en faveur de l'euthanasie. «Je pense que toutes les propositions seront adoptées, car nous avons maintenant une majorité parlementaire favorable à la dépénalisation de l'euthanasie», a déclaré à l'AFP, Bruno Maia, médecin neurologue et dirigeant d'un mouvement en faveur du «droit à mourir dignement».

Dans la mesure où les députés du PS et de la principale formation d'opposition de droite n'ont pas reçu de consigne de vote, le résultat du vote n'est pas entièrement sûr. Mais le Premier ministre Antonio Costa et le chef de l'opposition, Rui Rio, y sont tous les deux favorables.

À la proposition socialiste, qui détermine «les conditions spéciales pour la pratique de l'euthanasie non punissable», s'ajoutent celles du Bloc de gauche (extrême gauche), du parti animalier PAN, des Verts et d'un député libéral. Le Parti communiste, le parti minoritaire de droite CDS-PP et le seul élu d'extrême droite ont eux d'ores et déjà annoncé qu'ils voteraient contre tous les textes.