Le Portugal succombe à la grippe

Depuis début décembre, le pays est confronté à une forte épidémie qui a contaminé près de 100 000 personnes au cours des trois derniers jours.

Près de 100 000 cas répertoriés dans les dispensaires et les hôpitaux en trois jours et les choses ne sont pas prêtes de s'arranger. Voila en substance ce qui attend le Portugal dans les jours à venir. Selon le directeur général de la Santé, Francisco George, le pic de l'épidémie "n'est pas encore atteint" et le bilan des malades devrait encore s'alourdir d'ici la fin de la semaine.